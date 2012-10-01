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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 08:16 BJT

〔表格〕韩国9月出口较上年同期下滑1.8%,贸易顺差初值为31.5亿美元

路透首尔10月1日电---韩国知识经济部周一公布的数据显示,9月贸易顺差初值为31.5亿美元,8月修正后仍为顺差20亿美元.

韩国9月出口较上年同期下滑1.8%(路透调查预估为下降5.3%)

以下为数据细节:

9月 *8月

贸易收支(10亿美元) +3.2 +2.0

出口(10亿美元) 45.7 43.0

(同比增长%) -1.8 -6.2

进口(10亿美元) 42.5 41.0

(同比增长%) -6.1 -9.7

* 修正值.

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 戴素萍;审校 张涛

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