版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 08:44 BJT

〔澳洲数据〕9月TD-MI通胀指标较上月升0.2%,料不构成降息的障碍

路透悉尼10月1日电---周一公布的一项澳洲9月民间通胀指标温和上升,核心通胀指标保持温和,这暗示仅凭物价压力将不会成为本周降息的障碍.

澳洲央行(RBA)周二将举行月度政策会议.市场预计,央行将指标利率3.5%下调25个基点的机率为三分之二,部分由于通胀率仍较低.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐