〔路透基点〕八家银行签署Wan Chio BVI等额1亿美元五年融资--RLPC

路透香港9月28日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,9月24日八家银行签署加入了Wan Chio BVI等额1亿美元五年期融资案.

是项融资案由A和B两部分组成,A部分为8,000万美元定期贷款,将用于在中国江苏省南通市建设一座工厂;B部分为等额2,000万美元循环贷款,将用于营运资本.B部分贷款可以美元和人民币提取.

牵头行、簿记行兼贷款管理行兆丰国际商业银行在A部分中承贷2,176万美元,且在B部分中承贷等额544万美元.第一银行在A部分中承贷1,456万美元,在B部分中承贷364万美元,与兆丰国际商业银行一起分享牵头行的头衔,并担任文件准备行.

另有六家银行为一般参贷行,均分别在A部分中承贷728万美元,在B部分中承贷182万美元.这六家银行分别是高雄银行、彰化银行、土地银行、台新银行、合作金库银行和元大商业银行。

是项融资案美元贷款部分的利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码160个基点;人民币贷款部分的利率为较中国银行三个月或六个月香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)加码200个基点.在美元部分,若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点,借款方将支付额外的利率.

承贷2,000万美元或以上的牵头行获得25个基点的最高费用.承贷1,000-1,400万美元的一般参贷行获得15个基点的费用.

是项融资案由借款方的母公司--台湾上市的包装材料集团炎洲股份有限公司,以及借款方的董事长和执行长提供担保.(完)