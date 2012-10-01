《全球重要经济事件一览表》--10月1日-10月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月1日(一)
马德里--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)会见西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)和西班牙经济部长德金多斯.
华盛顿--世界银行就2013年全球发展报告召开简报会(1430).
维也纳--欧洲央行执委亚斯穆森在奥地利国民银行主办的活动上讲话,主题为"金融体系的稳定性"(1630).
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在"资本市场的影响程度"会上致欢迎词(1600).
印第安纳波利斯--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在印第安纳经济俱乐部发表讲话,题目为"关于联储和货币政策的五个问题"(1630).
10月2日(二)
悉尼--澳洲央行利率决议(0430).
意大利米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券年会"(至10月3日).
10月3日(三)
香港--亚洲开发银行(ADB)发布最新2012年亚洲发展展望报告.
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议.
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至10月4日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(至10月4日).
米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券会议"(最后一日).
10月4日(四)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月12-13日会议纪录(1800).
东京--日本央行召开货币政策会议(第一日).
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(最后一日).
卢布尔雅那--欧洲央行管委会会议,随后公布利率决议并召开新闻发布会.
加拿大温尼伯--加拿大央行副总裁麦克勒姆讲话.
10月5日(五)
华盛顿--24国集团(G24)全体委员会会议(至10月6日).
东京--日本央行公布货币政策决定.
10月6日(六)
华盛顿--24国集团(G24)全体委员会会议(最后一日).
10月8日(一)
卢森堡--欧元集团会议.
尼科西亚--塞浦路斯-欧盟主席峰会(至10月9日)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 白云
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