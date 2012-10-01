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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 08:27 BJT

《全球重要经济事件一览表》--10月1日-10月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月1日(一)

马德里--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)会见西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)和西班牙经济部长德金多斯.

华盛顿--世界银行就2013年全球发展报告召开简报会(1430).

维也纳--欧洲央行执委亚斯穆森在奥地利国民银行主办的活动上讲话,主题为"金融体系的稳定性"(1630).

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在"资本市场的影响程度"会上致欢迎词(1600).

印第安纳波利斯--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在印第安纳经济俱乐部发表讲话,题目为"关于联储和货币政策的五个问题"(1630).

10月2日(二)

悉尼--澳洲央行利率决议(0430).

意大利米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券年会"(至10月3日).

10月3日(三)

香港--亚洲开发银行(ADB)发布最新2012年亚洲发展展望报告.

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议.

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至10月4日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(至10月4日).

米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券会议"(最后一日).

10月4日(四)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月12-13日会议纪录(1800).

东京--日本央行召开货币政策会议(第一日).

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(最后一日).

卢布尔雅那--欧洲央行管委会会议,随后公布利率决议并召开新闻发布会.

加拿大温尼伯--加拿大央行副总裁麦克勒姆讲话.

10月5日(五)

华盛顿--24国集团(G24)全体委员会会议(至10月6日).

东京--日本央行公布货币政策决定.

10月6日(六)

华盛顿--24国集团(G24)全体委员会会议(最后一日).

10月8日(一)

卢森堡--欧元集团会议.

尼科西亚--塞浦路斯-欧盟主席峰会(至10月9日)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 白云

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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