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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 08:20 BJT

《汇市简讯》日本央行最新短观报告略微改善,美元/日圆反应甚微

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* 美元/日圆持守在78.00附近,迄今在77.90-78.02区间内交投

* 日本央行公布9月大型制造业景气判断指数为负3,符合预期,但对汇市影响甚微[ID:nSB1804366]

* 12月大型制造业景气判断指数料为负3,好于分析师预估的负5

* 9月大型非制造业景气判断指数为正8,好于预估的正6;12月大型非制造业景气判断指数料为正5,略低于预估的正6

* 日本大型企业预计2012/13财年资本支出料增长6.4%,分析师预估为增长5.5%.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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