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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 08:24 BJT

〔日本股市〕盘初跌至近三周低点,遭全球经济成长相关忧虑打压

路透东京10月1日电---日本股市日经指数周一盘初跌至近三周低点,扩大上日跌势,因围绕全球经济成长放缓的忧虑挥之不去.

日经指数.N225跌0.5%至8,829.88点.东证股价指数.TOPX下滑0.7%至732.15点.

--编译 梁睿雪;审校 戴素萍

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