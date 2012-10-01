《新兴市场重要经济事件预告》--10月1日-10月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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10月1日(一)
科威特市--海湾国家央行总裁将讨论对叙利亚和伊朗的制裁问题.
华盛顿--世界银行举行简布会发布2013年世界发展报告(1430).
10月2日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明.
10月3日(三)
香港--亚洲开发银行发布最新2012年亚洲发展展望报告.
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至10月4日).
10月4日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).
斯洛文尼亚卢布尔雅那--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随后发表利率声明和举行记者会.
巴黎--第12届非洲国际经济论坛.
10月5日(五)
华盛顿--24国集团(G24)委员会全体会议(至10月6日).
布拉格--捷克央行公布9月27日理事会会议记录.
10月6日(六)
华盛顿--24国集团(G24)全体委员会会议(最后一日).
10月8日(一)
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔经济学家国际峰会(至10月10日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。