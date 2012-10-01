《汇市简讯》美元/菲律宾披索或弹升至41.90和42.00

0019GMT * 美元/菲律宾披索日内或在41.70-41.90区间交投,42.00有更强劲的阻力 * 美元/披索汇价受到偏多走势及欧元下跌的支撑 * 周末累积的资金流入或限制走势,但预计会有来自基金的空头回补 * 披索无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投于41.75-41.82,纽约市场收报41.80-41.85.(完) --编译 兰秀娟;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=