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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 09:01 BJT

《汇市简讯》澳元/美元持稳在1.0350附近,因澳洲TD-MI通胀指标温和

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* 澳元/美元交易基调稳定,稍早的抛盘失去动能

* 澳洲9月TD-MI通胀指标较前月升0.2%,表明通胀压力温和[ID:nSB1804456]

* 明天举行的澳洲央行会议成为"重要事件",市场预期降息25基点的可能性达66%.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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