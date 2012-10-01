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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 09:08 BJT

〔全球金市〕金价追随欧元疲势走跌,市场焦点仍为西班牙财政形势

路透新加坡10月1日电---金价继录得逾两年来最大季度升幅后于周一走跌,追随欧元走软之势;市场焦点仍落在西班牙艰难掌控财政方面.

0033GMT时,现货金XAU=下跌0.3%,报每盎司1,764.69美元,上季收高近11%,创2010年第二季以来的最大季度升幅.

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