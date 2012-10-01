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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 09:24 BJT

〔韩国数据〕9月对中国出口同比增1.1%,对欧盟和美国下降5.1%和0.4%

路透首尔10月1日电---周一公布的数据显示,9月韩国对欧盟的出口同比下滑5.1%.

韩国知识经济部公布的数据显示,9月韩国对美国的出口同比下降0.4%,而对中国的出口同比增长1.1%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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