《独家新闻》智利Codelco将调降2013年亚洲买家现货铜升水--消息

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透圣地亚哥9月28日电---消息人士周五对路透表示,全球最大铜厂商--智利国有铜公司Codelco将把2013年对亚洲买家的现货铜升水调降约5美元,而对欧洲买家的现货铜升水将维持不变或者调降更小的幅度.
在国际矿企对中国需求下降感到不安之际,Codelco[CODEL.UL]对中国买家开出的价码可能是较现货伦铜MCU0每吨升水约105美元.
据交易消息人士透露,Codelco 2012年对欧洲买家的升水为90美元,对日本客户的升水为93美元.Codelco是确定业内指标全球铜升水的公司.
在需求前景充满变数的情况下,各大矿企纷纷使出独家招数培养客源.很多交易商和业者表示,不管升水的高低,欧洲的铜需求2013年都不大可能大幅反弹.
铜价第三季上涨了约7%,周五收报每吨8,205美元.
Codelco发言人称,公司不会对升水问题置评,相关谈判属于机密.
Codelco今年上半年的铜产量较上年同期减少6.4%至76.7万吨,今年计划生产约170万吨铜.
**铜需求存在不确定性**
欧债危机和中国经济放缓让铜业人士感到不安.据初步海关数据显示,中国8月铜进口较7月减少2.9%,逆转7月的进口增长势头.中国的铜消费占全球铜消费的约40%.
中国已批准60个基建项目,价值超过1,500亿美元,目的为刺激经济.这激起对铜需求回升的期望.
国际铜业研究组织(ICSG)4月表示,今年欧洲的铜需求预计将萎缩.(完)
--编译 白云;审校 隋芬
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