《独家新闻》智利Codelco将调降2013年亚洲买家现货铜升水--消息

路透圣地亚哥9月28日电---消息人士周五对路透表示,全球最大铜厂商--智利国有铜公司Codelco将把2013年对亚洲买家的现货铜升水调降约5美元,而对欧洲买家的现货铜升水将维持不变或者调降更小的幅度.

在国际矿企对中国需求下降感到不安之际,Codelco[CODEL.UL]对中国买家开出的价码可能是较现货伦铜MCU0每吨升水约105美元.

据交易消息人士透露,Codelco 2012年对欧洲买家的升水为90美元,对日本客户的升水为93美元.Codelco是确定业内指标全球铜升水的公司.

在需求前景充满变数的情况下,各大矿企纷纷使出独家招数培养客源.很多交易商和业者表示,不管升水的高低,欧洲的铜需求2013年都不大可能大幅反弹.

铜价第三季上涨了约7%,周五收报每吨8,205美元.

Codelco发言人称,公司不会对升水问题置评,相关谈判属于机密.

Codelco今年上半年的铜产量较上年同期减少6.4%至76.7万吨,今年计划生产约170万吨铜.

**铜需求存在不确定性**

欧债危机和中国经济放缓让铜业人士感到不安.据初步海关数据显示,中国8月铜进口较7月减少2.9%,逆转7月的进口增长势头.中国的铜消费占全球铜消费的约40%.

中国已批准60个基建项目,价值超过1,500亿美元,目的为刺激经济.这激起对铜需求回升的期望.

国际铜业研究组织(ICSG)4月表示,今年欧洲的铜需求预计将萎缩.(完)