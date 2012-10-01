版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 09:09 BJT

〔芝加哥期市〕玉米期货延续涨势,因美国库存下滑

路透新加坡10月1日电---美国玉米期货周一上涨超过1%,延续涨势,此前美国政府公布,玉米库存减少至不到10亿蒲式耳,为八年来首次.

小麦期货回落,上周五亦录得类似涨幅,因截止9月1日的小麦库存低于预期,预示市场需求强劲,且旱灾引发的小麦欠收将导致市场持续吃紧.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐