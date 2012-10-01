〔韩国数据〕9月出口较上年同期再度下滑,因全球需求低迷

路透首尔10月1日电---韩国9月出口较上年同期下滑,在过去九个月中第七次出现下跌,凸显出欧洲债务危机与其他地区增长放缓造成的全球需求疲弱.需求低迷已令经济活动升温的希望遭遇重创.

韩国知识经济部数据显示,9月出口较上年同期下降1.8%至456.6亿美元,进口则下滑6.1%至425.1亿美元,贸易顺差为31.5亿美元.

周一的出口数据好于路透调查中分析师预估的下滑5.3%.该国出口自2011年底开始放缓,今年除2月和6月以外,其余每个月出口都出现按年下滑.

韩国月度进出口数据受到全球投资者和决策者关注,因为该国是每个月率先公布月度贸易数据的工业化国家.

韩国出口商品中约有四分之一销往中国,运往欧盟和美国的出口商品各占10%左右.韩国是全球第七大出口国,拥有一些全球知名的智能手机、汽车和船舶制造商.

据路透计算,9月当季的出口较上年同期下降5.6%,为2009年9月当季以来的最大季度降幅.(完)