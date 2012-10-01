〔韩国数据〕9月出口较上年同期再度下滑,因全球需求低迷

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透首尔10月1日电---韩国9月出口较上年同期下滑,在过去九个月中第七次出现下跌,凸显出欧洲债务危机与其他地区增长放缓造成的全球需求疲弱.需求低迷已令经济活动升温的希望遭遇重创.
韩国知识经济部数据显示,9月出口较上年同期下降1.8%至456.6亿美元,进口则下滑6.1%至425.1亿美元,贸易顺差为31.5亿美元.
周一的出口数据好于路透调查中分析师预估的下滑5.3%.该国出口自2011年底开始放缓,今年除2月和6月以外,其余每个月出口都出现按年下滑.
韩国月度进出口数据受到全球投资者和决策者关注,因为该国是每个月率先公布月度贸易数据的工业化国家.
韩国出口商品中约有四分之一销往中国,运往欧盟和美国的出口商品各占10%左右.韩国是全球第七大出口国,拥有一些全球知名的智能手机、汽车和船舶制造商.
据路透计算,9月当季的出口较上年同期下降5.6%,为2009年9月当季以来的最大季度降幅.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
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