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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 09:27 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比上涨,受空头回补和明天印度休市影响

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* 美元/印度卢比或在53.00上方遭轧空,明天印度市场将因假日休市

* 欧盟债务忧虑引发的欧元下跌,令印度卢比承压

* 受外国机构投资者资金以及停止单推动,上周五美元/印度卢比跌至52.50,但后因空头回补逆转走势

* 该货币对上周五国内收报52.84,今天或许在52.90-53.20区间内交投

* 周五纽约市场印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)在52.91-53.15区间交投,收报53.06-53.09

* 今天稍晚将公布美国9月采购经理人指数(PMI).(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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