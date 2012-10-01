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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 09:16 BJT

〔台湾股市〕小幅低开,汽车与食品类股构成拖累

路透台北10月1日电---台湾股市周一开盘下跌0.2%,受汽车.TAUI与食品股.TFII跌势拖累,继股市第三季录得强劲表现后,投资者稍事休整.

加权股价指数.TWII开盘下滑13.04点,至7,702.12点,第三季累计上涨5.7%.

汽车与食品板块均下跌超过0.5%.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超61.39亿台币,连续2个交易日买超;上日修正后为买超28.05亿.[ID:nST0559043](完)

--编译 隋芬;审校 王兴亚

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