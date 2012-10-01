〔韩国个股〕美上诉法院裁定,应重新考虑三星电子Galaxy Tab销售禁令

路透旧金山9月28日电---美国上诉法院周五判定,在苹果针对韩国三星电子的专利争议中,一家地方法院应重新考虑针对三星Galaxy Tab 10.1发布的销售禁令.

该禁令作出后,法院开始对苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)备受外界关注的诉讼战进行为期一个月的审理,并在上个月作出裁决,苹果几乎大获全胜.

然而,上述平板电脑被据以要求禁售的专利,陪审团认定三星电子并没有侵犯,三星电子也认为应取消该禁令.美国地方法官Lucy Koh表示,她无法采取行动,因为三星电子已经上诉.

在周五的判决中,美国联邦巡回上诉法院称,Koh现在应当考虑这个问题了.

三星电子在一个月后预计将发布第二代备受欢迎的Note产品.

Galaxy 10.1是较旧的版本,不过该禁令仍在重要的假期销售季之前对三星造成冲击.

全球前两大智能手机厂商苹果和三星电子在10个国家进行讼战,并在利润丰厚且快速成长的智能手机市场展开激烈争夺.(完)