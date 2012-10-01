〔韩国个股〕美上诉法院裁定,应重新考虑三星电子Galaxy Tab销售禁令

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透旧金山9月28日电---美国上诉法院周五判定,在苹果针对韩国三星电子的专利争议中,一家地方法院应重新考虑针对三星Galaxy Tab 10.1发布的销售禁令.
该禁令作出后,法院开始对苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)备受外界关注的诉讼战进行为期一个月的审理,并在上个月作出裁决,苹果几乎大获全胜.
然而,上述平板电脑被据以要求禁售的专利,陪审团认定三星电子并没有侵犯,三星电子也认为应取消该禁令.美国地方法官Lucy Koh表示,她无法采取行动,因为三星电子已经上诉.
在周五的判决中,美国联邦巡回上诉法院称,Koh现在应当考虑这个问题了.
三星电子在一个月后预计将发布第二代备受欢迎的Note产品.
Galaxy 10.1是较旧的版本,不过该禁令仍在重要的假期销售季之前对三星造成冲击.
全球前两大智能手机厂商苹果和三星电子在10个国家进行讼战,并在利润丰厚且快速成长的智能手机市场展开激烈争夺.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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