〔企业并购〕德法就EADS/BAE合并案达成战略共识--报导

路透法兰克福9月30日电---德国明镜周刊(Der Spiegel)周日报导称,法国和德国已经就空客母公司欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA与英国BAE Systems(BAES.L)拟议中的450亿美元并购案达成共同策略.

报导援引政府高层消息人士称,该计划预估法国和德国分别持有合并后实体9%的股权.两者合并后将成为全球最大的防务和宇航公司.

杂志补充称,德法协议或将成为两国本周与英国政府进行谈判的基础.

德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)的发言人拒绝证实或否认上述报导.

"磋商仍在继续,相关问题仍在探讨之中,"该发言人说.(完)