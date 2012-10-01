〔企业并购〕德法就EADS/BAE合并案达成战略共识--报导

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透法兰克福9月30日电---德国明镜周刊(Der Spiegel)周日报导称,法国和德国已经就空客母公司欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA与英国BAE Systems(BAES.L)拟议中的450亿美元并购案达成共同策略.
报导援引政府高层消息人士称,该计划预估法国和德国分别持有合并后实体9%的股权.两者合并后将成为全球最大的防务和宇航公司.
杂志补充称,德法协议或将成为两国本周与英国政府进行谈判的基础.
德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)的发言人拒绝证实或否认上述报导.
"磋商仍在继续,相关问题仍在探讨之中,"该发言人说.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。