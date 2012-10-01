版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 09:52 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜下跌,受全球成长忧虑和中国PMI数据拖累

路透新加坡10月1日电---伦敦期铜周一小幅下跌,受累于市场仍担忧全球经济成长拖累,此前两个经济指标显示,中国制造业仍在萎缩,与此同时,有关西班牙银行业及援助前景的忧虑令风险偏好承压.

0110GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑0.38%,报每吨8,174美元,该期约前一交易日小幅上涨.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐