〔瑞郎汇率〕瑞士出口商仍需要限制瑞郎汇率--经济部长

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透苏黎世9月30日电---瑞士日报(SonntagsBlick)援引该国经济部部长Johann Schneider-Ammann的话报导,瑞士出口商需要央行护卫一年前设定的瑞郎汇率上限,尽管该国出口商已经变得更有效率.
"瑞郎估值依然过高,也许没有2011年夏季时那么强劲.出口企业需要这一限制提供的计划安全性,"Schneider-Ammann在采访中对瑞士日报表示.
瑞士央行一年前将瑞郎兑欧元汇率上限设在1.20,以防止瑞郎大幅升值导致通缩和衰退.
上周的一份研究显示,侧重出口的瑞士工业企业已经开始摆脱强势瑞郎的不利影响,目前经营状况好于年初.
Schneider-Ammann表示,瑞士企业利用了瑞郎汇率上限所提供的保护,变得更有创意和更有效率."如果这个安全网撤掉,他们的准备也已更充分."他表示,"但毋庸置疑的是,还是需要这种限制."
在被问及瑞士央行何时会放弃这一政策时,Schneider-Ammann回答道,这是央行的事情,但他表示他更关心如何确保全面就业.
有人认为,瑞士和欧元区的通胀水平差异说明瑞郎兑欧元汇价限制1.20将很快接近购买力平价.Schneider-Ammann对此表示反对.
"那将需要很长一段时间.通胀率差距约为2%.而购买力平价仍比汇率高出10%或更多."他说.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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