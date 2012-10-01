〔瑞郎汇率〕瑞士出口商仍需要限制瑞郎汇率--经济部长

路透苏黎世9月30日电---瑞士日报(SonntagsBlick)援引该国经济部部长Johann Schneider-Ammann的话报导,瑞士出口商需要央行护卫一年前设定的瑞郎汇率上限,尽管该国出口商已经变得更有效率.

"瑞郎估值依然过高,也许没有2011年夏季时那么强劲.出口企业需要这一限制提供的计划安全性,"Schneider-Ammann在采访中对瑞士日报表示.

瑞士央行一年前将瑞郎兑欧元汇率上限设在1.20,以防止瑞郎大幅升值导致通缩和衰退.

上周的一份研究显示,侧重出口的瑞士工业企业已经开始摆脱强势瑞郎的不利影响,目前经营状况好于年初.

Schneider-Ammann表示,瑞士企业利用了瑞郎汇率上限所提供的保护,变得更有创意和更有效率."如果这个安全网撤掉,他们的准备也已更充分."他表示,"但毋庸置疑的是,还是需要这种限制."

在被问及瑞士央行何时会放弃这一政策时,Schneider-Ammann回答道,这是央行的事情,但他表示他更关心如何确保全面就业.

有人认为,瑞士和欧元区的通胀水平差异说明瑞郎兑欧元汇价限制1.20将很快接近购买力平价.Schneider-Ammann对此表示反对.

"那将需要很长一段时间.通胀率差距约为2%.而购买力平价仍比汇率高出10%或更多."他说.(完)