〔全球金融〕IMF同意分配售金收益,但各国须承诺将多数资金借给穷国

路透华盛顿9月28日电---国际货币基金组织(IMF)同意在188个成员国中分配出售黄金获得的27亿美元获利,但前提条件是各国承诺将多数资金用于减少贫困的贷款计划.

IMF在2009年和2010年出售403.3吨黄金,取得了38亿美元的额外收益,归功于金价创纪录新高.

根据IMF董事会的决议,这笔售金的额外收益将在成员国中进行分配,前提是各国"令人满意地保证",将把其中至少90%的资金再投资于目前向低收入国家提供零息贷款的计划中.

IMF在2009年设定目标,将筹集170亿美元资金用于向最贫穷国家发放贷款.但欧元区债务危机蔓延风险,以及全球经济衰退后富国的对外援助减少,提升了实现该目标的难度.

IMF总裁拉加德努力希望达成这一目标,并寻求缓和外界担心,即IMF和捐助国埋头应对欧元区危机,可能会无视贫穷国家的处境.

拉加德指出,出售黄金的收益应可帮助维持减少贫穷与增长信托(PRGT).该信托向非洲、亚洲和拉丁美洲穷国提供低息贷款.

"今天签署的策略...确保了IMF更有能力帮助我们的低收入成员国抵御未来的冲击,并增强他们实现更强且可持续经济成长的能力."她在IMF执行董事会批准了这一分配策略后表示.

IMF此前同意将首批售金收益11亿美元进行分配.到目前为止,其中87.4%的资金已承诺投入低收入国家信托,略低于90%的目标.一旦达到该目标,各国就将拿到现款.

该收益将按照各成员国在IMF的出资比例进行分配.因此美国、日本、法国、德国、英国和中国将获得最大份额.(完)