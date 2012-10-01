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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 10:02 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元买气良好,接下来关注1.2350

0146 GMT

* 美元兑坡元获银行间与托管账户买盘追捧

* 风险情绪与欧元走低继续支撑人气

* 目前为止在1.2270-1.2320之间交投,下道目标是1.2350

* 最新指示区间是1.2313-1.2318.(完)

--编译 隋芬; 审校 张涛

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