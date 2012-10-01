版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 10:13 BJT

《汇市简讯》澳元全线走软,受中国制造业PMI数据影响

0149GMT * 澳元/美元触及日内新低1.0334,兑其他货币亦走软 * 澳元/新西兰元跌至1.2480,为2011年9月以来最低 * 这是对中国官方制造业采购经理人指数(PMI)做出的延迟反应 * 澳元/美元反弹乏力,暗示正积蓄更多跌势 * 支撑位在周五低点1.0328,不过若跌破该水准,则可能重回1.0165附近.(完) --编译 王兴亚; 审校 隋芬

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐