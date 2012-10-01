《汇市简讯》澳元全线走软,受中国制造业PMI数据影响

0149GMT * 澳元/美元触及日内新低1.0334,兑其他货币亦走软 * 澳元/新西兰元跌至1.2480,为2011年9月以来最低 * 这是对中国官方制造业采购经理人指数(PMI)做出的延迟反应 * 澳元/美元反弹乏力,暗示正积蓄更多跌势 * 支撑位在周五低点1.0328,不过若跌破该水准,则可能重回1.0165附近.(完) --编译 王兴亚; 审校 隋芬