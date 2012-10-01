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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 10:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在77.90-78.03内淡静交投,亚洲市场受假期影响

0225GMT

* 美元/日圆几无变动,亚洲交易受假期影响(中国大陆、香港和韩国休市)

* 今天开盘以来在77.90-78.03内交投,在日本下半财年首日,很多当地投资者也持观望态度

* 据称进口商/投资者正在77.85附近及下方建仓

* 一些卖盘在78附近,但在78.20和78.35上方挂有停止单

* 一目均衡基准线和转换线几乎水平,分别报78.16和78.31.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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