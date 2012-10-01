《Wasik专栏》经历"失去的十年"后,美国中产阶级投资之路何去何从

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik; 编译 洪曦/王冠中/程琳

路透芝加哥9月28日电---尽管美国整体经济情势缓慢改善带来一丝宽慰,但是大部分美国人仍然在试缩小过去十年间扩大的财富差距.

现实是残酷的.工资增长迟缓、失业、经济衰退和财富缩水等综合因素,让中产阶级的生活一团糟,难以追上生活成本的脚步.过去十年的下滑最为明显.

美国统计局(U.S. Census Bureau)最新研究显示,从2007年到去年,美国家庭实际收入中值下降了8%,较1999年水准减少了将近9%.家庭收入是不是能回到原先的水平呢?答案是可能的,但是必须要在一定的精打细算的前提下.

正如许多分析师们所指出的,本世纪初段对于大部分中产阶级来说,是失去的十年.一些研究收入的专家引用"基尼系数"来说明.该数据用于测定较高收入阶层和较低收入阶层间的不平等.0代表两阶层间(收入)绝对平均;1则代表收入完全不平均,也就是说,较低收入阶级、中产阶级和高收入阶层间存在巨大鸿沟.

美国统计局指出,2010至2011年(该国)基尼系数增加了1.6%至0.477,这是1993年以来首次按年上涨.收入不平衡现象的加剧,使得中产阶级的绝对规模出现缩水.同时,也印证了众多报告所指出的,1%的高收入群体获得了经济成长和税赋优惠中大部分的收益.

美国中产阶级从1992到2001年间积累起来43%的财富净值,而互联网泡沫破裂、两次经济衰退和2008年楼市崩盘这几记组合拳,使得大部分财富净值化作乌有.而逢楼市持续上涨之时,白领阶层不由自主地加入401(k)计划和股票共同基金.