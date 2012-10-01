《Wasik专栏》经历"失去的十年"后,美国中产阶级投资之路何去何从

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik; 编译 洪曦/王冠中/程琳
路透芝加哥9月28日电---尽管美国整体经济情势缓慢改善带来一丝宽慰,但是大部分美国人仍然在试缩小过去十年间扩大的财富差距.
现实是残酷的.工资增长迟缓、失业、经济衰退和财富缩水等综合因素,让中产阶级的生活一团糟,难以追上生活成本的脚步.过去十年的下滑最为明显.
美国统计局(U.S. Census Bureau)最新研究显示,从2007年到去年,美国家庭实际收入中值下降了8%,较1999年水准减少了将近9%.家庭收入是不是能回到原先的水平呢?答案是可能的,但是必须要在一定的精打细算的前提下.
正如许多分析师们所指出的,本世纪初段对于大部分中产阶级来说,是失去的十年.一些研究收入的专家引用"基尼系数"来说明.该数据用于测定较高收入阶层和较低收入阶层间的不平等.0代表两阶层间(收入)绝对平均;1则代表收入完全不平均,也就是说,较低收入阶级、中产阶级和高收入阶层间存在巨大鸿沟.
美国统计局指出,2010至2011年(该国)基尼系数增加了1.6%至0.477,这是1993年以来首次按年上涨.收入不平衡现象的加剧,使得中产阶级的绝对规模出现缩水.同时,也印证了众多报告所指出的,1%的高收入群体获得了经济成长和税赋优惠中大部分的收益.
美国中产阶级从1992到2001年间积累起来43%的财富净值,而互联网泡沫破裂、两次经济衰退和2008年楼市崩盘这几记组合拳,使得大部分财富净值化作乌有.而逢楼市持续上涨之时,白领阶层不由自主地加入401(k)计划和股票共同基金.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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