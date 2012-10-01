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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 10:58 BJT

《汇市简讯》美元/马币在盘初上涨后停滞,成交量不大

0241GMT

* 美元/马币(林吉特)开盘报3.0700-3.0730,随后上涨

* 该货币对一度升至3.0750,随后涨势停滞

* 避险情绪提供支撑,但亚洲假期令总体成交量极为稀少

* 预料日内在3.0800附近遭遇强劲阻力,关注欧元和坡元以寻找线索

* 美元/马币最新报3.0735-3.0745,无本金交割远期外汇(NDF)报3.0785-3.0800.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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