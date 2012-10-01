《外汇专栏》无论是否申援,西班牙政治风险都可能压低欧元

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley
路透伦敦9月28日电---无论西班牙是否寻求国际援助,汇市都可能严重低估了该国政治风险对欧元的影响.
欧元周五上扬,因西班牙政府周四公布一项重要的预算案,很多人将此案视作该国申请援助的先兆,而若申援则将使欧洲央行能够购买西班牙公债.
但是,欧元兑美元EUR=处于1.2930美元水平可能过高.一些重要研究机构有关欧元兑美元年底时接近1.3500美元的预期,可能只是白日梦.
欧元兑美元应会交投于1.2500美元附近.
虽然对欧洲央行抗危机举措能够医治欧元区病症的憧憬仍支撑市场,但当前汇率水平低估了政治风险的影响,尤其是西班牙的政治风险.
在市场关注西班牙政府是否准备申援之际,影响力很大但陷入债务困境的加泰罗尼亚地区将于11月25日举行选举,届时或将产生支持该区独立的选举结果.
加泰罗尼亚地区议会周四投票支持就独立一事进行公民投票,而就在这之前几分钟,副首相Soraya Saenz de Santamaria才向记者表示,中央政府准备阻止此类投票.
加泰罗尼亚地区占西班牙经济比重约20%,虽然该地区就独立一事举行公投不会促使西班牙迅速分裂,但却可能成为改变情势的重要因素,市场或许还未完全意识到这种可能性的重要意义.
对加泰罗尼亚地区领导人Artur Mas的政党CiU来说,利用当地民众普遍的不满情绪来推动该地区独立,这可能是一生一遇的好机会.如果这就是他们的目标,那么现在就是他们的机会.
虽然许多人很可能认为这个风险实现的机率极低,但其他人或许会回想起1992年捷克斯洛伐克迅速分裂.
没有什么风险比这还要大了,而且无论西班牙首相拉霍伊是否向欧洲央行申请援助,此一问题都会继续存在.
西班牙周四出炉的重要预算案可能会为欧元赢得一些时间,但新撙节举措将损及欧元.
早在预算案公布前,马德里早已出现爆发多场激烈的抗议冲突,周二警察发射橡胶弹驱散试图在国会围成一堵人墙的反撙节抗议者.
就预算案本身来说,当中提到在实行预算案中减支计划的同时,西班牙2013年经济仅会萎缩0.5%,许多人可能对此难以置信.
**汇率未反应真正的政治风险**
在西班牙街头抗议的民众,想必会对首相在飞机上大吃大喝的传闻更加火冒三丈.传言称拉霍伊某次搭机出国时,在机上大口享受价值1,000欧元的菲力牛排、狂灌七瓶红酒和十罐啤酒.而这一切都是政府买单.
这种过份的消费,肯定会让饱受失业率和撙节之苦的西班牙民众难以接受.
拉霍伊已被某些西班牙人拿来和法国玛莉皇后相提并论,这位路易十六的妻子最著名的传说,就是叫那些吃不起面包的百姓,应该改吃蛋糕.
这些政治风险当然都称不上对欧元有利,不过在外汇市场的眼中,它们显然尚不足以构成损及欧元价值的实质威胁.
20世纪初期西班牙哲学家贾塞特(Jose Ortega y Gasset)曾说:"问题在于西班牙,而解决之道端赖欧洲".
这一次,西班牙可能仍是问题,但是当地的政局意味着,欧洲无法提供长治久安之道.
欧元/美元汇率显然并未反映出欧元真正的政治风险.(完)
--译文审校 张明钧
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