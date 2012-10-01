《外汇专栏》无论是否申援,西班牙政治风险都可能压低欧元

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley

路透伦敦9月28日电---无论西班牙是否寻求国际援助,汇市都可能严重低估了该国政治风险对欧元的影响.

欧元周五上扬,因西班牙政府周四公布一项重要的预算案,很多人将此案视作该国申请援助的先兆,而若申援则将使欧洲央行能够购买西班牙公债.

但是,欧元兑美元EUR=处于1.2930美元水平可能过高.一些重要研究机构有关欧元兑美元年底时接近1.3500美元的预期,可能只是白日梦.

欧元兑美元应会交投于1.2500美元附近.

虽然对欧洲央行抗危机举措能够医治欧元区病症的憧憬仍支撑市场,但当前汇率水平低估了政治风险的影响,尤其是西班牙的政治风险.

在市场关注西班牙政府是否准备申援之际,影响力很大但陷入债务困境的加泰罗尼亚地区将于11月25日举行选举,届时或将产生支持该区独立的选举结果.

加泰罗尼亚地区议会周四投票支持就独立一事进行公民投票,而就在这之前几分钟,副首相Soraya Saenz de Santamaria才向记者表示,中央政府准备阻止此类投票.

加泰罗尼亚地区占西班牙经济比重约20%,虽然该地区就独立一事举行公投不会促使西班牙迅速分裂,但却可能成为改变情势的重要因素,市场或许还未完全意识到这种可能性的重要意义.

对加泰罗尼亚地区领导人Artur Mas的政党CiU来说,利用当地民众普遍的不满情绪来推动该地区独立,这可能是一生一遇的好机会.如果这就是他们的目标,那么现在就是他们的机会.

虽然许多人很可能认为这个风险实现的机率极低,但其他人或许会回想起1992年捷克斯洛伐克迅速分裂.

没有什么风险比这还要大了,而且无论西班牙首相拉霍伊是否向欧洲央行申请援助,此一问题都会继续存在.

西班牙周四出炉的重要预算案可能会为欧元赢得一些时间,但新撙节举措将损及欧元.

早在预算案公布前,马德里早已出现爆发多场激烈的抗议冲突,周二警察发射橡胶弹驱散试图在国会围成一堵人墙的反撙节抗议者.

就预算案本身来说,当中提到在实行预算案中减支计划的同时,西班牙2013年经济仅会萎缩0.5%,许多人可能对此难以置信.

**汇率未反应真正的政治风险**

在西班牙街头抗议的民众,想必会对首相在飞机上大吃大喝的传闻更加火冒三丈.传言称拉霍伊某次搭机出国时,在机上大口享受价值1,000欧元的菲力牛排、狂灌七瓶红酒和十罐啤酒.而这一切都是政府买单.

这种过份的消费,肯定会让饱受失业率和撙节之苦的西班牙民众难以接受.

拉霍伊已被某些西班牙人拿来和法国玛莉皇后相提并论,这位路易十六的妻子最著名的传说,就是叫那些吃不起面包的百姓,应该改吃蛋糕.

这些政治风险当然都称不上对欧元有利,不过在外汇市场的眼中,它们显然尚不足以构成损及欧元价值的实质威胁.

20世纪初期西班牙哲学家贾塞特(Jose Ortega y Gasset)曾说:"问题在于西班牙,而解决之道端赖欧洲".

这一次,西班牙可能仍是问题,但是当地的政局意味着,欧洲无法提供长治久安之道.

欧元/美元汇率显然并未反映出欧元真正的政治风险.(完)