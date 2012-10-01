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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 11:30 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索持稳,关注欧洲新举措和西班牙评级

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* 美元/菲律宾披索开盘报41.82,但仅在窄幅区间内交投

* 市场等候欧洲祭出新举措,以及穆迪的西班牙评级决定

* 美元/菲律宾披索开盘以来在41.80-41.85之间交投,最新报41.84-41.85.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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