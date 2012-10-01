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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 11:32 BJT

《全球市场》欧元和油市下挫,受西班牙不确定性和经济增长忧虑拖累

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%,澳洲股市在动荡交投中走平

* 日经指数跌至三周低位

* 欧元和澳元下滑,但风险厌恶情绪提振美元指数

* 中国9月官方PMI微升至49.8,符合预期

* 中国、香港和韩国市场今日逢假期休市

路透东京10月1日电---欧元、油市和亚洲股市周一下挫,受累于西班牙是否申援的不确定性,以及全球经济增长放缓引发的需求下滑忧虑,此外从日本到中国的数据都突显企业活动疲弱.

中国、香港和韩国等亚洲市场周一逢假期休市,市场交投因而清淡.

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