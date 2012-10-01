《汇市简讯》美元/印度卢比脱离开盘高位,空头回补或令跌势暂缓

0401GMT * 美元/印度卢比开盘走高,报53.00,因欧元走软;但新的卖盘令涨幅受限 * 在外国机构投资者(FII)持续卖盘的推动下,汇价一度跌至52.87 * 不过,印度明日假期前所浮现的空头回补买兴或限制跌势 * 市场等待9月采购经理人指数(PMI)和8月贸易收支数据稍后出炉 * 美元/印度卢比最新报52.89-52.92,无本金交割远期外汇(NDF)报53.08-53.18.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=