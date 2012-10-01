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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 12:24 BJT

〔东京汇市〕欧元跌至三周低位,因西班牙忧虑持续不散

* 欧元的技术基调趋疲--策略师

* 投资者上周扩大美元空仓规模

路透东京10月1日电---欧元周一在亚洲早盘跌至三周低位,对西班牙银行业的独立审计未能消除外界对西班牙申请纾困进程的疑虑.

投资者亦继续等待评级机构穆迪对西班牙主权评级的最新审核结果,穆迪可能会把该国评级调降至垃圾级.

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