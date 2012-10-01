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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 12:27 BJT

〔日本政治〕民主党议员城岛光力将接替安住淳,出任财务大臣

路透东京10月1日电---日本首相野田佳彦在内阁改组中,宣布任命民主党资深议员城岛光力出任财务大臣.

现年65岁的城岛光力将接替现任财务大臣安住淳的职位,主管财政、税务与汇率政策.(完)

--编译 隋芬;审校 徐文焰

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