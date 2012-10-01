〔全球金融〕第三季投行业务费用下滑,欧洲投行业受创尤重

路透伦敦9月28日电---在全球投行业务费用收入降至2009年初以来最低后,投资银行家们正寄望于企业与投资者信心改善,来帮助活跃相关交易.

根据汤森路透与Freeman Consulting的数据,今年第三季全球投行费用收入总计155亿美元,较上年同期减少3.8%.欧元区债务危机影响了市场.

交易放缓令欧洲受创尤重,该地区2012年迄今投行费用收入降至10年以来最低.

"我们都得适应新的常态."摩根大通(JPM.N)的欧洲、中东和非洲(EMEA)企业与客户主管Jake Donavan表示,"这不仅是等待经济恢复繁荣的问题,我们有可能在较长一段时间内都处于更迟滞的增长时期."

"这一年在投资级与高收益债券方面是极好的一年.并购活动则变得更低迷,股权交易也相当清淡,不过我们也看到了一些复苏的希望."

其他人亦见到乐观理由,因为企业手里握有大量现金.

"我们看到很多企业在考虑有所动作,"瑞士信贷的EMEA并购集团联合主管Giuseppe Monarchi说.

"有些例子里的执行风险仍相对较高,但同时也由于利率持续偏低和债市相当稳健,我认为确实有一些机会."

摩根大通守住全球投行费用收入头把交椅,今年迄今赚到36亿美元.美国银行--美林(BAC.N)以30亿美元位居第二,第三位是高盛(GS.N),收入为27亿美元.

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**潜在隐忧**

全球来看,投行费用收入下滑是由售股活动减少引起,今年迄今来自股权资本市场的收入减少31%至96亿美元,为2003年以来最清淡的阶段.