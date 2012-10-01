〔全球金融〕第三季投行业务费用下滑,欧洲投行业受创尤重

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透伦敦9月28日电---在全球投行业务费用收入降至2009年初以来最低后,投资银行家们正寄望于企业与投资者信心改善,来帮助活跃相关交易.
根据汤森路透与Freeman Consulting的数据,今年第三季全球投行费用收入总计155亿美元,较上年同期减少3.8%.欧元区债务危机影响了市场.
交易放缓令欧洲受创尤重,该地区2012年迄今投行费用收入降至10年以来最低.
"我们都得适应新的常态."摩根大通(JPM.N)的欧洲、中东和非洲(EMEA)企业与客户主管Jake Donavan表示,"这不仅是等待经济恢复繁荣的问题,我们有可能在较长一段时间内都处于更迟滞的增长时期."
"这一年在投资级与高收益债券方面是极好的一年.并购活动则变得更低迷,股权交易也相当清淡,不过我们也看到了一些复苏的希望."
其他人亦见到乐观理由,因为企业手里握有大量现金.
"我们看到很多企业在考虑有所动作,"瑞士信贷的EMEA并购集团联合主管Giuseppe Monarchi说.
"有些例子里的执行风险仍相对较高,但同时也由于利率持续偏低和债市相当稳健,我认为确实有一些机会."
摩根大通守住全球投行费用收入头把交椅,今年迄今赚到36亿美元.美国银行--美林(BAC.N)以30亿美元位居第二,第三位是高盛(GS.N),收入为27亿美元.
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**潜在隐忧**
全球来看,投行费用收入下滑是由售股活动减少引起,今年迄今来自股权资本市场的收入减少31%至96亿美元,为2003年以来最清淡的阶段.
股权投资的风险一般高于债券投资,后者在企业破产时能享受更多保障,因此股权资本市场交易不活跃,说明投资者依然谨慎.
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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