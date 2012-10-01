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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 13:54 BJT

〔台湾股市〕收跌39.44点,玻璃陶瓷类股和钢铁类股下挫拖累大盘

路透台北10月1日电---台湾股市周一在淡静交投中收低0.5%,受玻璃陶瓷类股.TGLI和钢铁类股.TSTI拖累,台股第三季录得强劲表现后,投资者稍事休整,因对全球经济的担忧挥之不去.

加权股价指数.TWII收跌39.44点,报7,675.72点,玻璃陶瓷类指数.TGLI和钢铁类指数.TSTI均跌逾1%.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超61.39亿台币,连续2个交易日买超;上日修正后为买超28.05亿.[ID:nST0559043]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为562.88亿台币,上日为883.14亿.(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

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