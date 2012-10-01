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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 14:11 BJT

《汇市简讯》伦敦开盘:市场倾向避险,等待穆迪对西班牙评级的评估结果

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* 欧元/美元跌0.2%,欧元/日圆跌0.4%,澳元/美元跌0.3%,日股日经指数跌0.9%

* 市场出现避险情绪,因中国最新制造业PMI数据低于荣枯分水岭50.市场同时在等待穆迪对西班牙主权评级的评估结果

* 1.2800前方有欧元/美元买单,澳元/美元支撑位在1.0320-40

* 日本央行短观调查结果好于预期,但日圆炒家离场观望

(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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