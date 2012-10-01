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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 14:12 BJT

〔日本股市〕日经指数触及三周收盘低位,因数据疲弱且企业发布获利预警

路透东京10月1日电---日本股市日经指数周一触及三周收盘低位,因经济数据疲弱,而且日本邮船(9101.T)和大同特殊钢(5471.T)发布获利警讯,突显出市场对全球经济成长放缓的担忧.

日经指数.N225跌0.8%,至8,796.51点.东证股价指数.TOPX跌0.7%,收报732.35点.(完)

--编译 高琦; 审校 侯向明

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