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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 14:17 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌破112美元,受全球经济忧虑打压

路透新加坡10月1日电---布兰特原油期货周一跌落每桶112美元,表明中国和日本显现新疲弱迹象后,投资者担忧全球经济不稳可能损及石油需求,此外欧元区忧虑持续不散.

美元走坚亦打压布兰特原油下跌,而第三季该合约录得一年半来最大单季涨幅,受益于中东供应风险和全球央行祭出刺激经济的举措.

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