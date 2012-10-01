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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 14:29 BJT

〔澳洲股市〕收于平盘,因中国制造业PMI仍处荣枯线下方

路透悉尼10月1日电---澳洲股市周一收于平盘,此前数据显示尽管中国9月制造业有一定好转,但仍陷于萎缩,加剧了投资者对全球经济成长疲弱的忧虑.

中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)周一发布,9月中国制造业采购经理人指数(PMI)回升至49.8;上月曾跌落至49.2,但仍在荣枯分水岭

以下.[ID:nST0559425]

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数微升1.6点至4,388.6点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 王兴亚

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