〔欧元债市〕德债期货盘初下跌,此前西班牙公布银行业压力测试

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透伦敦10月1日电---德债期货周一盘初下跌,延续上周五的跌势.此前公布的外部审计结果显示,西班牙银行业所需资金与预估一致. 一份针对该国银行业的独立审计报告证实,若要经受住严重的经济衰退的冲击,另需593亿欧元资金.[ID:nSB1804236]市场此前预期会有600亿欧元的缺口,而欧洲央行(ECB)、国际货币基金组织(IMF)和欧洲执委会乐见此结果.
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。