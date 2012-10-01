〔欧元债市〕德债期货盘初下跌,此前西班牙公布银行业压力测试

路透伦敦10月1日电---德债期货周一盘初下跌,延续上周五的跌势.此前公布的外部审计结果显示,西班牙银行业所需资金与预估一致. 一份针对该国银行业的独立审计报告证实,若要经受住严重的经济衰退的冲击,另需593亿欧元资金.[ID:nSB1804236]市场此前预期会有600亿欧元的缺口,而欧洲央行(ECB)、国际货币基金组织(IMF)和欧洲执委会乐见此结果.