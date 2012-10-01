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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 14:31 BJT

〔日本债市〕中日疲软数据令公债价格上涨,但超长债表现落后

路透东京10月1日电---指标日本10年期公债周一上涨,收益率(殖利率)跌至七周低点,因疲软的经济数据提振了固定收益资产的魅力.

但日本超长期公债表现欠佳,因明日的流动性供给标售、下周的30年期公债及下下周的20年期公债标售带来供给忧虑.

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