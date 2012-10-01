《汇市简讯》欧元/日圆因空头补回而有所反弹

0645GMT * 欧元/日圆脱离之前触及的低点99.80,东京投机客在回补部分欧元空仓 * 穆迪尚未发布关于西班牙评级的复评结果,盘初有一些针对这方面的空仓建立起来 * 避险情绪仍然比较普遍,帮助限制了欧元/日圆及其它日圆交叉盘 * 美元/日圆承压,也拖累欧元/日圆 * 欧元/日圆目前在100.00上方料有沉重压力,99.65下方有停止单. --编译 程琳; 审校 田建华