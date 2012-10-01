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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 15:13 BJT

〔全球金市〕金价走跌,因西班牙相关忧虑令欧元承压

路透新加坡10月1日电---金价继录得逾两年来最大季度升幅后于周一走跌,追随欧元走软之势,因西班牙仍在苦苦掌控财政,令投资者心忧.

在各主要央行的刺激举措极大提振金价连续走高四个月之后,谨慎心态重返市场.现在投资者在欧元区仍然黯淡的情景下在寻找着新的催化剂.

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