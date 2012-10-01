〔全球能源〕昊华能源国际拟购非洲矿商Coal of Africa 1亿美元股份

路透约翰内斯堡10月1日电---初级矿商Coal of Africa(CoAL)(CZAJ.J)周一公布,昊华能源(601101.SS)旗下公司提出向其注资1亿美元.之前因劳动力和资本成本上升,该矿商全年税前损失增长了两倍.

CoAL称,昊华能源国际(Haohua Energy International)提出这份股权融资要约之前,多元化矿商Exxaro(EXXJ.J)选择放弃行使收购CoAL的Makhado焦煤项目30%权益的选择权.

这项提议中的交易将分两步执行,昊华能源国际可按每股0.25英镑认购CoAL最多1亿美元普通股.交易完成后,在一系列条件约束下,昊华能源国际将持有23.6%的CoAL股份.

"此次配股将加速推进CoAL项目的开发,构建起战略伙伴关系,并可由此直接接触全球最大的焦煤市场."CoAL首席执行官John Wallington在声明中称.

CoAL在南非经营两处煤矿,为国内外市场生产热媒与焦煤,还有其它开发中的项目.(完)