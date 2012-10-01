〔全球能源〕昊华能源国际拟购非洲矿商Coal of Africa 1亿美元股份

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透约翰内斯堡10月1日电---初级矿商Coal of Africa(CoAL)(CZAJ.J)周一公布,昊华能源(601101.SS)旗下公司提出向其注资1亿美元.之前因劳动力和资本成本上升,该矿商全年税前损失增长了两倍.
CoAL称,昊华能源国际(Haohua Energy International)提出这份股权融资要约之前,多元化矿商Exxaro(EXXJ.J)选择放弃行使收购CoAL的Makhado焦煤项目30%权益的选择权.
这项提议中的交易将分两步执行,昊华能源国际可按每股0.25英镑认购CoAL最多1亿美元普通股.交易完成后,在一系列条件约束下,昊华能源国际将持有23.6%的CoAL股份.
"此次配股将加速推进CoAL项目的开发,构建起战略伙伴关系,并可由此直接接触全球最大的焦煤市场."CoAL首席执行官John Wallington在声明中称.
CoAL在南非经营两处煤矿,为国内外市场生产热媒与焦煤,还有其它开发中的项目.(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
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路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。