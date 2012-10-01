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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 15:26 BJT

〔日本股市〕日经指数创三周最低收位,因数据疲软和公司获利预警(更新版)

(新增细节)

路透东京10月1日电---日本股市日经指数周一跌至三周最低收位,因中日两国经济数据疲弱,而且日本公司发布一系列获利预警,例如航运企业日本邮船(NYK Lines)(9101.T).

但eAccess9427.T跳涨26%,此前日经新闻报导称,日本第三大移动运营商软银(9984.T)将通过换股收购eAccess,该交易价值略低于2,000亿日圆(26亿美元).

之后eAccess交易暂停,软银跌1.7%.

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