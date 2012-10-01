〔日本股市〕日经指数创三周最低收位,因数据疲软和公司获利预警(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(新增细节)
路透东京10月1日电---日本股市日经指数周一跌至三周最低收位,因中日两国经济数据疲弱,而且日本公司发布一系列获利预警,例如航运企业日本邮船(NYK Lines)(9101.T).
但eAccess9427.T跳涨26%,此前日经新闻报导称,日本第三大移动运营商软银(9984.T)将通过换股收购eAccess,该交易价值略低于2,000亿日圆(26亿美元).
之后eAccess交易暂停,软银跌1.7%.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。