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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 15:59 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元受风险意愿升高支撑

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* 正逼近亚洲高点0.8298,因新西兰元受惠风险意愿增长

* 标准普尔期货指数升2.75点,日经指数收盘前一度下跌4.5点

* 西班牙9月制造业PMI回升至44.6的七个月高点,助风险意愿升高

* 新西兰元/美元阻力位在0.8300上方,位于0.8326及周五高位0.8357 

* 亚洲低位为0.8266,新西兰下半年经济成长料放缓.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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