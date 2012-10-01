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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 15:56 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑:脱离日低但交投仍然振荡

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* 仍坚持逢低买进的策略

* 日线指标正从超卖中上升,仍有持续的空间

* 延续振荡走势,始于周五的升势受限于10日移动均线

* 回撤幅度也一直有限,正在经历另一波反弹.(完)

--编译 王洋; 审校 田建华

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