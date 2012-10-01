版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 16:13 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆:未来料跌向98.76日圆,一目均衡基准线带来压力

0749GMT * 未来几天欧元/日圆可能跌向98.76日圆(9月6日低位) * 一目均衡基准线(目前在100.87)带来压力,并且令该货币对偏向下档 * 可在100.50水准做空 * 一目均衡转换线和基准线呈多头排列,建议谨慎做空 * 图表:link.reuters.com/jah92t (完) --编译 洪曦;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐