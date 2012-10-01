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市场报道 | 2012年 10月 1日 星期一 16:09 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两周半最低,关注稍晚的制造业PMI数据

路透伦敦10月1日电---周一英镑兑美元触及两周半最低,因在英国公布制造业PMI数据前,审慎情绪弥漫,且市场对于西班牙的担忧令投资者对买入风险货币心存谨慎.

投资者将关注定于今日0828GMT公布的制造业采购经理人指数(PMI)数据,以及本周稍晚公布的服务业PMI数据,以判断英国经济是否在第三季摆脱衰退.

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