〔伦敦美债〕公债持稳,西班牙仍是市场关注核心

路途伦敦10月1日电---美国10年期公债收益率周一于欧洲市场徘徊在近三周低位附近,此前针对西班牙银行业的审计结果,未能帮助缓解有关该国多久才会请求救助的担忧情绪.

避险德债下跌,之前公布的外部审计结果显示,西班牙银行业所需资金与预估一致.[ID:nSB1804932].但美国公债变动不大.交易商称西班牙最终仍将不可避免地寻求金援.