〔伦敦美债〕公债持稳,西班牙仍是市场关注核心

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路途伦敦10月1日电---美国10年期公债收益率周一于欧洲市场徘徊在近三周低位附近,此前针对西班牙银行业的审计结果,未能帮助缓解有关该国多久才会请求救助的担忧情绪.
避险德债下跌,之前公布的外部审计结果显示,西班牙银行业所需资金与预估一致.[ID:nSB1804932].但美国公债变动不大.交易商称西班牙最终仍将不可避免地寻求金援.
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。