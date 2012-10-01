《汇市简讯》欧元/美元进入1.29区间,但新卖家很快浮现

0915GMT * 欧元/美元进入1.29区间,触发更多停止单,1.2908为高位 * 欧元区8月失业率为11.4%,符合预期 * 若持续升逾1.2900,则上看1.2920区域和1.2950 * 若未能升逾该关口,预计将重新引发短线抛盘.(完) --编译 于春红;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=